Il 2-0 inflitto dall'Inter al Benfica nel primo round dei quarti di finale di Champions League ha fatto particolarmente piacere a Stefano Antonelli, agente e operatore di mercato, per un motivo su tutti: "Sono contento per Inzaghi perché con il suo modo di essere mite rispetta sempre i ruoli e non va mai oltre le righe. La partita di Lisbona gli rende giustizia. Non mi aspettavo una vittoria, ma è stata meritata", le sue parole in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.