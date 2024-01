>José Mourinho resta ovviamente nel cuore di un interista doc come Biagio Antonacci. Il cantautore emiliano, intervistato da SportWeek, non ha però nascosto la delusione nel vedere la prova della sua Roma a San Siro: "Quest’anno sono stato allo stadio contro la Roma, la famosa gara dell’attesa dei fischi a Romelu Lukaku. Abbiamo vinto, segnando appena un gol visto che Mourinho aveva blindato la porta. Non potevo credere che la sua squadra giocasse così male… Ma per me è stato ed è tuttora il mito. È l’allenatore che mi ha fatto più godere nella storia, a lui devo momenti di bellezza pura come la finale di Champions di Madrid".