A due giorni dalla pubblicazione di "L'Inizio", il suo nuovo album contenente quindici canzoni di cui alcune già uscite, altre inedite, Biagio Antonacci trova il tempo di parlare anche dell'Inter, sua squadra del cuore: "E' forte, non ha paura di perdere e di vincere: è bello quando è cosi - le parole del cantautore ad Agi.it -. Ha il tempo dalla sua parte, vince anche quando fa fatica a vincere. Ha un giocatore incredibile che si chiama Lautaro Martinez, che mi ricorda il primo Messi quando faceva cose incredibili al Barcellona: un extra. Poi c'è Thuram che non credevo potesse sostituire Lukaku e invece....

E poi abbiamo un giocatore che vorrei tanto restasse nella storia: Nicolò Barella, che per me è il più forte ora in campionato. Anche in Europa. Inzaghi? Ero diffidente all'inizio, ma poi ha convinto tutti".