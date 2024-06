Giancarlo Antognoni, ex stella della Fiorentina e della Nazionale, intervistato dal quotidiano Libero ha rivelato in quale calciatore del gruppo di Luciano Spalletti si rivede maggiormente: "Un po’ in Nicolò Barella. Jorginho è più un metodista e gioca 10-15 metri indietro rispetto al sottoscritto mentre Nicolò è un talento libero".