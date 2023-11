A margine di una serata di beneficenza organizzata a Campi Bisenzio a sostegno delle famiglie della località del Fiorentino colpite dall'alluvione, Giancarlo Antognoni si è espresso ai microfoni di Tutto Mercato Web sulla sfida tra Juventus e Inter: "Una partita aperta a tutti i risultati. Credo che l'Inter resti la squadra da battere, la più forte del campionato visto che Simone Inzaghi ha due squadre a disposizione. La Juventus non gioca benissimo ma è lì in classifica.

Sarà difficile per i bianconeri pur giocando in casa. Alla fine Allegri riuscirà a tirare fuori dal cilindro il suo "corto muso" anche se davanti avrà una squadra molto forte".