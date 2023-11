Il derby d'Italia di altissima classifica che andrà in scena domenica sera a Torino vede una squadra partire leggermente favorita, secondo Giancarlo Antognoni: "Prevedo una bella partita, storicamente è sempre stata molto tattica - le parole a TMW Radio del leggendario numero 10 della Fiorentina -. Conosciamo le caratteristiche delle due formazioni, l'Inter ha più chance anche se gioca a Torino, mentre la Juventus è più riposata. Vedo un piccolo vantaggio per i nerazzurri, ma sarà un duello che si protrarrà per tutto il campionato per lo scudetto".

Sicuro protagonista della sfida dell'Allianz Stadium sarà Lautaro Martinez, tra i giocatori che divertono di più un fantasista come Antognoni: "Mi piace Leao, che ha un po' più fantasia, Lautaro in fase realizzativa, e Luis Alberto. Poi ce ne sono di talentuosi in tutte le squadre, di giocatori che determinano le partite".