Anti-vigilia di Natale allo stadio per i tifosi interisti, che per la partita contro il Como, che chiude la 17esima giornata di Serie A, si sono presentati in massa al Meazza sfidando il freddo milanese. Nello specifico, come comunicato dal club nerazzurro, per l'occasione sono presenti 73.204 spettatori, con una significativa rappresentanza della tifoseria ospite (2.849).