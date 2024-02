Prima di frenare la sua corsa improvvisamente nelle ultime tre giornate, racimolando la miseria di un punto, la Juventus stava facendo un mezzo miracolo per tenere il passo dell'Inter, che sta volando spedita verso la seconda stella. E' il concetto espresso da Guido Angelozzi, direttore tecnico del Frosinone, ai microfoni di Rai Sport: "La Juve non ha la rosa dell'Inter, che è forte - le sue parole -. Se Frattesi, che conosco bene, fa la riserva in nerazzurro, qualcosa vuol dire.

Ci sono altre riserve come Carlos Augusto che giocherebbero nella Juventus, che ha 11-12 giocatori di livello ma poi gli altri sono tutti giovani. Quest'anno ha fatto un lavoro strepitoso lanciando così tanti giovani, quello che stanno facendo secondo me è superiore alla media".