Andreazzoli: “Usiamo il Var, l’ho già detto dopo l’Inter. Non sono un piagnone”

Il tecnico dei toscani recrimina dopo un rigore, a suo dire, non assegnato ai suoi: Evidentemente ci sono regolamenti che rendono la vita più difficile agli arbitri"

Le polemiche arbitrali, immancabili in Serie A, hanno accompagnato anche il post-partita di Verona-Empoli 2-1, dove Aurelio Andreazzoli ha avuto modo di esprimere tutta la sua perplessità circa la valutazione di un episodio nell'area scaligera, il tocco di mano non punito di Faraoni: "La spiegazione è stata questa: quando la palla esce dal petto e tocca un braccio non è rigore. E io ho accettato questa situazione - dice il tecnico dei toscani -.Però rivedendolo vedo che la palla tocca il braccio, che è largo. Abbiamo gli strumenti, li dobbiamo usare: io non sono 'piagnone', sono amico degli arbitri perché fanno un lavoro difficilissimo. Ma se ci sono gli strumenti, andiamo a usarli. L'ho già detto contro l'Inter, ma evidentemente ci sono regolamenti che rendono la vita più difficile agli arbitri".