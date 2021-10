Andreazzoli su Pinamonti: “Meglio a due? Con lui unica punta 4 gol al Bologna”

Il tecnico dell'Empoli: "Non conta tanto il numero degli attaccanti, quanto l'interpretazione del gioco"

Intervistato da DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana, Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, torna su Andrea Pinamonti, autore quest'oggi di due gol, e sulla sua condizione ideale in campo: "Meglio con un'altra punta? Sì, può essere. Però con lui da solo però abbiamo fatto quattro gol contro il Bologna: non è tanto il numero di attaccanti che hai, ma l'interpretazione del gioco che conta. Poi, se Patrick Cutrone si presenta come stasera è un bell'aiuto".