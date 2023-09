L'ex tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato della lotta scudetto a Radio Sportiva: Inter e Milan le ho viste molto bene. Si sono completate bene, l’Inter esprime sempre forza, per me era candidata anche lo scorso campionato a essere protagonista. A maggior ragione, considerando anche che è un gruppo che sta insieme da qualche tempo, io darei molta importanza anche a questo. Ma non sono così bravo a fare pronostici", ha concluso.