La maniacalità calcistica di Simone Inzaghi non è cominciata con la carriera di allenatore, ma parte da più lontano. A raccontarlo è Andrea Ivan, suo ex compagno ai tempi dell'Atalanta, svelando un aneddoto curioso sul tecnico dell'Inter ai microfoni di Radio Tv Serie A: "Quando passavamo a prendere Simone per andare a Zingonia, lui doveva andare per forza in edicola a comprare sette giornali per leggerli e impararli a memoria. Già da giocatore doveva sapere nome, cognome e codice fiscale di tutti gli altri", il ricordo dell'ex portiere.