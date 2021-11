Ancora Zaccheroni: “Milan veloce, Inter di mestiere. Ibra e Dzeko spostano gli equilibri”

Le parole dell'ex tecnico di Inter, Milan e Juventus a Tuttosport

Alberto Zaccheroni ha commentato anche per Tuttosport la situazione nel campionato italiano, partendo dalla possibile risalita della Juventus per la lotta scudetto. "Una risalita non è impossibile, ma è molto dura perché Allegri non sembra aver individuato ancora la quadra. Il Milan mi piace molto. Ma questo può essere l’anno non buono, direi buonissimo, per il Napoli . Spalletti al primo anno in una squadra è sempre pericolosissimo. Il derby? Il Milan mette più velocità, l’ Inter più mestiere. Ibrahimovic e Dzeko spostano gli equilibri, ma occhio ai vari Barella, Correa, Brahim Diaz e Leao ".

Zaccheroni parla anche della crescita di Vlahovic, accostato a tantissimi club in Italia e in Europa. "Vlahovic ha 21 anni ed è molto forte. Però mi trasmette la sensazione di poter migliorare ancora molto nei gol “facili”, alla Paolo Rossi . Quelli in cui devi capire in anticipo dove la porta è meno protetta. Per questo mi stuzzicherebbe vederlo da vicino ogni giorno. Farebbe comodo a tutti, in Italia. Chi lo prende fa l’affare. Per l’Inter può essere il dopo Dzeko ideale, per il Milan il post Ibra. Alla Juve potrebbe far comodo subito, anche se Morata non è l’ultima ruota del carro come sento dire in giro da qualcuno".