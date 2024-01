Il gol segnato da Davide Frattesi in Inter-Verona 2-1, arrivato dipo il fallo commesso da Alessandro Bastoni ai danni di Ondrej Duda, è stato inserito dal designatore Gianluca Rocchi tra gli 8 errori del Var certificati dall'Aia nel girone d'andata di Serie A: "E' un errore, ma è comunque una interpretazione soggettiva - ha spiegato nella conferenza stampa a Coverciano -. In Sassuolo-Fiorentina quello di Thorstvedt era un gol da non annullare perché quel gol era regolarissimo, è un errore fatto da un VAR anche molto bravo. Abbiamo avuto un periodo in cui non venivamo considerati, dalla sesta alla alla sedicesima giornata, e quello è stato il periodo migliore - ha proseguito Rocchi -. Gli errori commessi sono otto su 78 interventi del VAR che ha comunque ridotto di oltre il 90% il numero di errori.

Immaginate se in questo campionato aggiungevamo 78 errori, oggi venivamo qui scortati... Poi io ne avrei voluto meno e mi sono anche arrabbiato. Le partite sono tutte difficili, oggi la Serie A è molto simile alla Serie B perché le gare sono tutte aperte a tutti i risultati".