Ancora problemi fisici per Lazaro, costretto a dire no alla Nazionale

L'esterno di proprietà dell'Inter rinuncia alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali contro Far Oer e Danimarca

La nazionale di calcio austriaca si avvicina alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali fortemente indebolita. Il ct Franco Foda ha dovuto fare i conti con le defezioni di ben cinque giocatori: Marko Arnautovic, Aleksandar Dragovic, Christoph Baumgartner, Philipp Lienhart e anche Valentino Lazaro hanno dato forfait per le trasferte di sabato contro le Isole Far Oer e di martedì prossimo contro la Danimarca. La Federcalcio spiega che alla base della rinuncia del giocatore del Benfica di proprietà Inter ci sono delle noie muscolari. Anche Andreas Ulmer è ancora in dubbio per un'infezione.