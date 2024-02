Ancora una vittoria per il Milan di Stefano Pioli che anche questa sera ottiene un importante successo contro il Rennes e continua il filotto positivo dell'ultimo periodo. Numeri che attestano il buon momento dei rossoneri che nel 2024 hanno mantenuto un ritmo simile a quello dell'Inter capolista, distante dai rossoneri otto punti. I cugini dei nerazzurri possono ancora credere nello scudetto?

Questo il pensiero di Beppe Bergomi, presente nel post-partita di Sky Sport: "L’Inter ha un vantaggio, deve anche recuperare la partita con l’Atalanta e ha già giocato tanti scontri diretti. La squadra di Inzaghi in questo mese aveva un calendario durissimo e se l’è cavata alla grande. Però adesso cominciano le coppe e le coppe ti tolgono tanto. Poi mi piace leggere tra le righe delle parole di Pioli e dico che il Milan ha profondità di rosa, può ruotare tanti giocatori e loro ci credono. Per questo dico che il discorso scudetto non è ancora chiuso perché non sono così tanti punti di differenza con i nerazzurri, punti che si potrebbero recuperare".