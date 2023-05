Una partita "da infarto". Così Tony Tiong, l'imprenditore malese proprietario dell'Ancona, ha definito il match di andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C contro il Lecco che ha visto i biancorossi rimontare nei minuti finali due gol di svantaggio ai blucelesti. Tiong è in Italia già da qualche giorno, e martedì era a San Siro per assistere all’euroderby di Champions League tra Inter e Milan: "Mi sono divertito di più guardando il derby in Champions League, perché almeno lì ero più rilassato e non in tensione come qui.

E’ stato ancora un match al cardiopalma, i giocatori hanno dimostrato grande carattere".