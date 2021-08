Anche Socios.com carico per l’inizio della Serie A: “Inter are back”

Il nuovo sponsor nerazzurro debutta in gare ufficiali quest'oggi col Genoa. E su Twitter scandisce l'attesa per il ritorno in campo

Christian Liotta

Quest'oggi, ci sarà il debutto in gare ufficiali anche per il nuovo sponsor dell'Inter, Socios.com, che ha rimpiazzato Pirelli sulle divise nerazzurre dopo oltre un quarto di secolo. L'adrenalina è tanta anche per la piattaforma di blockchain, che su Twitter annuncia il ritorno in campo della Serie A e dell'Inter, oltre che dei suoi tifosi sugli spalti.