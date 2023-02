Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto quest'oggi su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della formazione capolista del campionato. Partendo dalle sue punte di diamante, Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen: "Osimhen è il giocatore di maggior forza, di gran coraggio e grandi capacità. Il georgiano apre ad una curiosità immensa, perché è un giocatore che non conoscevamo e che ogni volta che gioca fa la cosa giusta. Ha un tempismo, un'abilità ad essere determinante che non è una caratteristica facilissima da trovare. Grandi meriti ad Aurelio De Laurentiis, che ha avuto il coraggio di cambiare completamente una squadra psicologicamente e fisicamente, e a Luciano Spalletti: è lui che si è trovato una squadra e uno spirito diverso e ha gestito tutto alla perfezione".