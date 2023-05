Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto esprimere tramite i social i propri complimenti al Napoli per la conquista dello Scudetto: "Anche in una casa interista come la mia finiamo per festeggiare lo scudetto del Napoli, perché mia moglie Laura è tifosa azzurra. Quindi, da un interista doc, complimenti al Napoli. Ricomincia da 3!", il messaggio di La Russa.