La partita a un orario insolito in un giorno feriale non ferma la passione dei tifosi interisti, che anche per Inter-Parma si sono presentati in gran numero allo stadio Meazza per supportare la propria squadra. Nello specifico, come comunicato dalla società nerazzurra, gli spettatori ufficiali sono 71.879 di cui 1712 presenti nel settore ospiti 1.712.