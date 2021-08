Anche Frey nel team ‘The Wine of the Champions’: “Progetto leggendario”

L'ex portiere dell'Inter si unisce al gruppo creato da Fabio Cordella, dove sono già presenti Materazzi e Sneijder

L'ex portiere dell'Inter Sebastien Frey a 41 anni ha deciso di dedicarsi all’altra sua grande passione: il vino. E l’ha fatto anche stavolta in grande stile, entrando ufficialmente a far parte del team 'The Wine of the Champions' del produttore Fabio Cordella, che ha radunato tanti grandi ex calciatori, tra i quali anche Marco Materazzi, Ivan Zamorano, Wesley Sneijder e Roberto Carlos.