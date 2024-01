Continuano a fioccare le risposte alle parole azzardate di Mauro Bergonzi sull'episodio della mancata segnalazione del fallo di Alessandro Bastoni su Ondrej Duda in Inter-Verona. Questa volta, a confutare la tesi di 'errore più grave da quando esiste il VAR' è Federico Ceccherini, oggi impegnato i Turchia con la maglia del Fatih Karagümrük, che rievoca un episodio che lo ha visto suo malgrado protagonista: "No l'errore più grave è stato in Crotone-Cagliari quando Tagliavento mi ha annullato un gol regolare per fuorigioco con l'utilizzo del Var e siamo retrocessi" scrive Ceccherini rievocando quanto avvenuto il 28 gennaio 2018 allo stadio Scida.

Al minuto 91, Ceccherini in posizione regolare salta e devia in rete per il gol del 2-1 dei pitagorici. Incredibilmente l'arbitro Paolo Tagliavento viene richiamato al VAR per verificare un possibile fuorigioco, finendo con l'annullare la rete. Le immagini riviste più volte successivamente non mostrano alcun fuorigioco del difensore.