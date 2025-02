"Assurdo e insostenibile". Ecco com'è, secondo Carlo Ancelotti, il calendario stagionale del suo Real Madrid, uno dei tanti club asfissiato dall'innumerevoli impegni tra campionati e coppe varie. In vista della sfida di domani contro la Real Sociedad per la semifinale di Coppa del Re. "Quando giocavo, in una stagione c’erano 30 partite di campionato, ora ne abbiamo affrontate 17 in soli 52 giorni, saremmo già nel girone di ritorno… I giocatori sono stanchi, io sono stanco e immagino che anche voi, da quello che vedo e sento, siete stanchi. Avete bisogno di riposo…", ha detto il tecnico italiano che poi non le manda a dire al presidente della Liga, Javier Tebas, che ha definito i blancos un club 'piagnone'.

"Tebas parla troppo del Real da quando sono qui. Ci sono questioni più importanti e dovrebbe concentrarsi di più per risolvere i problemi del calcio spagnolo" ha aggiunto.

