"Istanbul è l’unica finale persa. Ritornarci sarebbe bello". Si prepara così alla gara di questa sera Carlo Ancelotti che intervistato da Prime Video riavvolge il nastro della sua carriera tornando a quella finale datata 2005, giocata e persa, col suo Milan, all’Atatürk Stadium. Lo stesso stadio dove si giocherà la finale della Champions di quest'anno e alla quale il Real di Re Carlo ha possibilità di accedere e dove incontrerebbe l'Inter, prima finalista di questa stagione. Proprio nella città turca il tecnico italiano perse la sua unica finale, "un ricordo non tanto vivo" come ammette. "Certo, ritornarci sarebbe bello. L'ho rivista tante volte. Abbiamo giocato molto bene. Sarebbe stata la miglior finale giocata da una mia squadra in una finale di Champions".

Sulla sfida di stasera dice:

"Bisogna giocarla con coraggio e personalità. Ho la fortuna di avere una squadra con esperienza e abituata a questi scenari e quindi ce la possiamo giocare".