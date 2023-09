"Alle 6 siamo lì, davanti alla tele, con la maglietta indosso". Così Carlo Ancelotti fa sentire da lontano il suo supporto al Milan, club al quale è notoriamente legato. "E il resto? Il duello di Torino con la Lazio che martedì ospita l’Atletico che poi a sua volta affronterà il Madrid nel derby? - viene incalzato dalla Gazzetta dello Sport -. O il Napoli, secondo avversario del Madrid in Champions? Carlo ride: 'No, no. Mi basta il derby. Pomeriggio da tifoso'".

Sulla Real Sociedad, avversario del Madrid domani e dell’Inter mercoledì a San Sebastián:

"Una squadra pericolosa, completa, che gioca molto bene a calcio".