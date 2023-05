Non solo Milan-Inter, ma anche Real-City e mentre interisti e milanisti attendono il mercoledì da leoni, per blancos e citizens sarà un martedì da leoni. Alla vigilia del primo round di semifinale di Champions League tra la squadra di Carlo Ancelotti e quella di Pep Guardiola, il tecnico italiano in conferenza stampa viene incalzato anche sull'euroderby di Milano: "Ho avuto la fortuna di allenare il Milan in una semifinale di Champions League nel 2003, proprio nel derby. C’era molta pressione, o perlomeno l’avevo io. Al livello tecnico e tattico è una partita molto equilibrata".