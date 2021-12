Ancelotti: “Giocatori un po’ stanchi dopo l’Inter, ma la squadra sta bene”

In vista del derby di Madrid, l'allenatore del Real, fa il punto delle condizioni della squadra dopo l'eurogara contro i nerazzurri

Dopo il 2-0 di martedì scorso contro l'Inter, risultato che è valso al Real Madrid di Ancelotti il passaggio agli ottavi da testa di serie, alle porte per i blancos un'altra sfida ad alta tensione contro i cugini colchoneros per il derby di Madrid. L'allenatore dei merengues, intervenuto ai canali ufficiali del club madrileno, ha così risposto sulla situazione fisica dei suoi giocatori: "La squadra sta bene. Abbiamo pochi giorni per vedere l'evoluzione della situazione di Benzema, che oggi si è allenato individualmente. Casemiro sta bene e il resto del gruppo è pronto. Oggi alcuni erano un po' stanchi, ma è normale dopo aver giocato una partita due giorni fa. Domani faremo un lavoro tattico abbastanza pesante e sabato una preparazione leggera per la partita. La cosa più importante è avere buoni giocatori. Al momento i ragazzi si sentono a loro agio con quello che stiamo facendo in campo. La cosa più importante è la qualità e l'impegno sul campo. Senza questo è difficile fare una buona corsa".