Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Uno Rai nel corso di 'Radio Anch'io - Sport', Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha espresso tutte le sue riserve nei confronti del VAR e del suo impiego: "Devo dire la verità, non sono molto contento di come viene applicato il VAR: in questo momento ha preso il sopravvento sulla decisione arbitrale, si ricorre al VAR troppo spesso. Era nato per ovviare a errori chiari ed evidenti, ma ora viene troppo richiesto il suo intervento, deve essere un po' cambiato. Sui falli di mano c'è ancora molta confusione.