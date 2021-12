Amra Dzeko: “Roma è casa, Inter scelta giusta, spero l’Olimpico non fischi”

Non sarà all'Olimpico per impegni di trasloco, ma l'emozione sarà tanta anche per Lady Dzeko

“Stasera non sarò allo stadio perché siamo in pieno trasloco che abbiamo preso la nostra casa definitiva a Milano. Ma, in ogni caso, non sarei andata lo stesso. Troppa emozione”. Amra Dzeko, moglie di Edin, oggi numero 9 dell’Inter e fino a ieri attaccante della Roma (terzo marcatore all time della storia giallorossa), questa sera sarà sul nuovo divano dell’appartamento di Milano: “Almeno in soggiorno non ci sono più scatoloni", e vedrà la sfida tra le sue due squadre del cuore: “Le uniche che seguo, spero che l'Olimpico non lo fischi", conclude ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.