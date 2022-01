Amoruso: “Lukaku, critiche inopportune: voleva chiarire con i tifosi interisti”

L'ex attaccante della Juve: "Non ha detto chissà cosa, ha sottolineato che ci sono stati dei problemi con l'allenatore a livello tattico"

Nicola Amoruso non se la sente di condannare Romelu Lukaku per l'ormai famigerata intervista rilasciata a Sky Sport che gli è costata l'esclusione da Chelsea-Liverpool. Nel giorno in cui Thomas Tuchel ha perdonato Big Rom, reintegrandolo in gruppo, l'ex attaccante della Juve ha offerto il suo punto di vista sulla vicenda a Sky Sport: "Ho letto parecchie critiche inopportune nei confronti di Lukaku, l'intervista io l'ho vista come un momento per chiarire il rapporto con i tifosi dell'Inter. Non ha detto chissà cosa, ha sottolineato che ci sono stati dei problemi con l'allenatore a livello tattico".