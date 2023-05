Nicola Amoruso, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato dell'euroderby in programma domani sera a San Siro tra Milan e Inter, soffermandosi in particolar modo sui due reparti offensivi. "Diciamo che Leao sposta un po' l'ago della bilancia. Io credo che ci sarà, che il Milan farà di tutto per riaverlo perché uno come lui con i suoi strappi, le sue giocate fa la differenza. Perché con Leao in campo le possibilità di qualificazione sono 50-50, in caso contrario 70-30 in favore dell'Inter - le sue parole -. Direi che l'attacco dell'Inter è più completo, ha più opzioni, più alternative.

Nel Milan è mancato l'apporto dei giocatori su cui aveva puntato. Però il Milan ha tante risorse, tante idee e Pioli sotto questo aspetto è un maestro, quindi non mi soffermerei solo sul punto di vista del giocatore ma farei un discorso generale sulle qualità di un gruppo che ha vinto e può arrivare fino in fondo in questa competizione".