Nel corso dell'ultima diretta sul canale Twitch della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Napoli e Juve, Nicola Amoruso, ha parlato dell'attacco dell'Inter e del possibile partner di Lautaro Martinez, provando a consigliare Simone Inzaghi sulla scelta: “Trovo che Scamacca sia ideale, rispetto a Thuram, come partner di Lautaro che ha dimostrato di riuscire a sfruttare molto gli spazi lasciati da prime punte, come Dzeko l’anno scorso. Punterei molto su Scamacca, perché ha avuto una stagione un po’ incerta l’anno scorso, ma ha una qualità importante e in una squadra come l’Inter credo troverà il giusto assetto per esprimersi”.

Daniele Luongo