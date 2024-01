Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, non crede che Vincenzo Italiano cambierà volto tattico alla sua squadra, passando a tre in difesa come ventilato da qualche media, nella gara contro l'Inter di domenica sera: "Domenica mi aspetto in campo Nico Gonzalez, credo che si partirà col 4-2-3-1 - le sue parole a Radio Bruno -. Sarà una partita complicata, ma i viola hanno avuto più tempo degli avversari per prepararla, recuperando anche gli infortunati".

A proposito della squadra nerazzurra, Amoruso ha individuato i due principali punti di forza: "Lautaro-Thuram à una bella coppia, mi piacciono entrambi. Thuram mi ha sbalordito per come si è immedesimato a livello mentale nella squadra. Ma la forza dell'Inter è anche quella difensiva: gestiscono bene le linee e sono molto organizzati".