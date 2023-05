"L’Inter ha fatto più di un passo avanti, mi è sembrata una squadra con grandi qualità. Nelle sostituzioni entravano titolari. Gli attaccanti sono in splendida forma". Così a Tuttomercatoweb l’ex attaccante di Napoli e Juventus Nicola Amoruso sull'euroderby di Champions League. "Su chi punto per la semifinale di ritorno? Dzeko. Gioca per la squadra, è generoso. E la butta dentro". Il Milan ha rinnovato il contratto a Leao. "Il suo rinnovo vale più di una Champions. Nel derby si è visto quanto è mancato. Senza di lui bisogna inventarsi tanto in più".