Amorim, all. Sporting Lisbona: “Joao Mario ai massimi livelli da tanti anni”

Il tecnico dei Leoes si dice contento dei centrocampisti a sua disposizione: "In quel ruolo stiamo bene"

Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, parla di come intende sopperire alla mancanza di Joao Mario, passato come noto al Benfica, guardando ai giocatori a sua disposizione: "Joao Mario è stato molte volte titolare e ha un'esperienza diversa. È ai massimi livelli da molti anni, tiene molto bene il pallone e ha molta esperienza. Anche Dani Bragança ha queste caratteristiche, ha un talento enorme e crescerà. Matheus Nunes è un giocatore completamente diverso. È più veloce, più forte, gioca tra le linee, può far avanzare la palla. A seconda della partita, dobbiamo vedere che calciatore usare. Comunque stiamo bene in quella posizione, non abbiamo bisogno di più giocatori lì, anche perché abbiamo in più Tabata. Anche giocando a centrocampo può giocare da dieci, forse è il migliore per giocare tra le linee spalle alla porta. Sono quindi molto soddisfatto dei giocatori che abbiamo".