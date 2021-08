Amelia: “Lukaku al Chelsea, affare che fa contenti tutti”

L'ex portiere espone le sue opinioni sulla questione Lukaku

"Lukaku ha 28 anni, è nel pieno della maturità ed è corteggiato dal club campione d’Europa" dato di fatto, oltre che di cronaca, che l’ex portiere Marco Amelia commenta ai microfoni di Sky Sport, ospite durante la canonica trasmissione di mercato serale. "L’Inter ha la possibilità di realizzare una cifra spropositata per il mercato, che può far comodo per i conti. L’Inter non ha la forza per trattenere Lukaku e poi c’è il Chelsea che mette contenti tutti. È un club dove si respira grande ambizione, grande competitività grazie ad Abramovich che ha vinto praticamente tutto, anche cambiando tanti allenatori. Io credo che ci siano le condizioni affinché gli stessi tifosi dell’Inter accettino questa situazione".