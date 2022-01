Amelia: “Inter, Onana bel colpo: è un profilo internazionale molto affidabile”

L'ex Milan promuove l'acquisto dei nerazzurri

Marco Amelia promuove l'acquisto di André Onana da parte dell'Inter. Ospite di Sky Sport, l'ex Milan si è detto convinto della scelta della dirigenza nerazzurra di puntare sul portiere camerunese a partire dalla prossima stagione: "E' un ottimo portiere, un profilo internazionale di sicura affidabilità. E' vero che non ha giocato per la squalifica, ma a zero è un bel colpo".