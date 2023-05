Massimo Ambrosini, presente alla Milano Football Week, ha commentato le prospettive nerazzurre: "L'Inter ha una rosa molto competitiva e non sempre l'allenatore ne ha usufruito. Ha delle responsabilità per le tante sconfitte in campionato, che sono un neo in questa stagione dei nerazzurri. Poi Simone ha dimostrato di avere una gestione nei momenti importanti e una risposta della rosa confortante. Il lavoro è sotto gli occhi di tutto. La partita di martedì indirizzerà molto il futuro dell'allenatore".