Si attende un passo in avanti anche dall'Inter l'ex centrocampista e opinionista Massimo Ambrosini, intervistato da Il Mattino in vista dei sorteggi di Champions League previsti nel pomeriggio: "Mi aspetto qualcosa in più dalle milanesi perché devono confermarsi e migliorarsi grazie all'aggiunta di qualche convinzione in più. La Juve, invece, resta un grande punto interrogativo sia per il campionato che la Champions. Ha la caratura, l'esperienza e la personalità per poter dire la sua".