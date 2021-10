Ambrosini: “L’Inter dopo il caso-Dimarco? Chi ha giocato sa bene cosa accade”

L'ex centrocampista del Milan spiega la sua idea sul gol del 2-1 di Anderson arrivato con Dimarco a terra dolorante

Sul fatto del giorno, il gol di Anderson del 2-1 laziale arrivato con Dimarco a terra infortunato, ha detto la sua anche Massimo Ambrosini in fase di commento su DAZN. "Normale che un allenatore tenda a dire in tv le cose giuste dopo la partita, in maniera estremamente signorile come ha fatto Inzaghi, che lo fa giustamente anche per mettere i suoi giocatori nelle condizioni giuste per ripartire subito. Ma noi che siamo stati in campo lo sappiamo bene: se ti capita quella roba lì, è complicato da gestire. Possiamo raccontarci quello che volete... Una situazione estremamente complicata, dura dare una valutazione oggettiva al di là del regolamento. Ma tutti noi, in campo, ci saremmo incavolati: pensi di aver subito un torto, difficile gestire i 10-15 minuti successivi. Non c'è una verità assoluta, ma probabilmente il senso dello sport...".