Ambrosini: “Derby come una tappa di montagna, vincere può essere determinante”

L'ex Milan: "Se vincesse l'Inter, probabilmente i rossoneri potrebbero abbandonare i sogni Scudetto"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, esprime il suo parere sul derby di sabato pomeriggio mentre insieme a Borja Valero passeggia in bici per le strade di Milano per il format di DAZN 'L'AbiCi del Derby': "Se dovesse vincere l’Inter, probabilmente il Milan potrebbe abbandonare i sogni Scudetto. Però lo vedo, a proposito di paragoni col ciclismo, come una tappa di montagna, quelle che possono segnare il passo di chi sta dietro e può recuperare il terreno perduto. Vincere potrebbe essere determinante".