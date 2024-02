Dagli studi di Dazn, Massimo Ambrosini commenta la sconfitta del Milan in casa del Monza. "Il Milan deve archiviare questa gara e ripartire. L'Atalanta affronterà Milan e Inter settimana prossima, per cui in qualche modo si decide la corsa scudetto. La delusione che abbiamo letto nello sguardo di Pioli è perché il Milan un pensiero allo scudetto ce l'aveva ancora. L'ambizione di arrivare davanti ce l'avevano, quantomeno di avere l'Inter nel mirino per il derby di ritorno. Adesso l'obiettivo diventa l'Europa League".