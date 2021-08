Ambrosetti: “Lukaku, trasferimento arrivato nel momento migliore per tutti”

L'ex calciatore del Vicenza: "Lui avrebbe voluto restare all'Inter, le dinamiche societarie lo hanno portato a cambiare"

L'ex calciatore, oggi intermediario, Gabriele Ambrosetti interviene a TMW Radio parlando della scelta di Romelu Lukaku di accasarsi al Chelsea: "Dopo le annate all'Inter culminate con lo Scudetto, il belga avrebbe forse preferito rimanere e proseguire il percorso da protagonista anche in Champions League con i nerazzurri, ma le dinamiche che si sono venute a creare nella società di Steven Zhang hanno fatto sì che il giocatore più rappresentativo dal punto di vista numerico, ma anche di status di leader della squadra, volesse cambiare e continuare nella sua crescita professionale. Dieci anni fa era arrivato a Londra come un giovane forte, ma emergente e con qualche punto di domanda, mentre oggi è maturo, pronto e sicuramente diventerà un leader del Chelsea. Inoltre non va dimenticato che conosce già il campionato ed è stato pagato una cifra irrinunciabile, soprattutto nel momento generale che stiamo vivendo. Credo che il trasferimento sia arrivato nel momento migliore a livello professionale ed economico per tutti".