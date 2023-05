Amadeus, conduttore televisivo e noto tifoso dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio all'indomani della storica vittoria dell'Inter contro il Milan in semifinale di Champions League. "E' un momento questo per la società e la squadra storico. E' vero che poi scrive la storia solo chi vince, ma già esserci è tanta roba - le sue parole -. Un'Inter che dopo 13 anno va in finale è un sogno che nessuno alla vigilia avrebbe mai immaginato e per questo più bello. Godiamoci la finale, Inzaghi le ha sempre fatte bene ma può accadere di tutto. Io preferirei il Manchester City, perché il Real è abituato a certe finali. Ancelotti poi lo conosciamo, così come Guardiola. Ancelotti conosce perfettamente il calcio italiano e se proprio devo sperare, allora mi auguro il City".



"I due allenatori? Mourinho e Inzaghi sono differenti per carattere e storia, ma sono due allenatori che studiano bene la partita, gli avversari, che fanno scelte con grande consapevolezza e nelle partite importanti raramente sbagliano. Diversi sono i giocatori ma simile è l'entrare in forma nel momento opportuno. I giocatori fanno la differenza. Oggi l'Inter è in fase di maturazione - ha aggiunto -. Le finali l'Inter le ha vinte, in campionato lo Scudetto è andato ma lottiamo per un posto Champions, l'Inter di Inzaghi comunque ha fatto molto bene. Non era facile arrivare dopo Conte ma a tratti questa squadra ha giocato molto bene, come ai tempi della sua Lazio".

Amadeus poi si concentra sui singoli. "Il protagonista indiscusso? Viene da dire Lautaro, ma alla fine sono protagonisti Onana che dà sicurezza a tutto il reparto difensivo, bravo Inzaghi a trasformare Darmian, ora in un ruolo non suo quando fino a poco tempo fa si pensava che in difesa non si potesse giocare senza Skriniar. E' stato un azzardo vinto - continua -. Acerbi sta giocando molto bene, Bastoni sta tornando a grandi livelli. Il centrocampo poi è tanto. Barella è nel suo momento migliore, anche Brozovic sembra non abbia perso nulla dopo l'infortunio, poi Calhanoglu. Il centrocampo fa girare bene tutta la squadra, come ai tempi del Triplete. Lukaku? Io lo rinnoverei, spero di non vederlo a questi livelli al Chelsea. I tifosi lo amano e spero di rivedere la coppia Lukaku-Lautaro anche la prossima stagione".



"Il mio voto all'Inter in Champions è 10, a prescindere dall'esito della finale. Quando è uscito il girone nessuno si poteva immaginare che l'Inter finisse così. E dò 10 anche alla Coppa Italia. Il campionato? C'è rammarico per alcune partite. Se vuole, l'Inter però sa giocare un gran calcio e tante volte in campionato non è accaduto. Finale? Ho sempre l'ansia per l'Inter, non ce l'ho per Sanremo ma per l'Inter sì. Anche ieri non volevo andare allo stadio ma alla fine ci sono andato ed è stata una serata indimenticabile. Ho la sensazione che l'Inter arriverà non con i favori del pronostico, e questo è un punto a nostro favore. Non dovrai per forza dimostrare qualcosa. Lo stato di forma è perfetto ora, quindi se la giocheranno", ha concluso Amadeus.