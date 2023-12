Nel corso di una conferenza stampa, Amadeus, il conduttore del Festival di Sanremo, ha speso un paragone di stampo calcistico e interista per rispondere al tema delle polemiche che ogni volta accompagnano la kermesse musicale: "Le polemiche che inevitabilmente accompagnano il Festival di Sanremo non mi toccano, fanno parte del gioco. Non sono io a essere al centro ma la musica: faccio un paragone calcistico e, da interista, dico che sono come Hakan Calhanoglu e gioco per far segnare Lautaro Martinez o Marcus Thuram, aiutarli e proteggerli. Per questo difenderò sempre ogni cantante che sale sul palco dell’Ariston“.

Sempre il calcio è motivo per un'altra metafora: "Il Festival di Sanremo, per chi mi fa il mio mestiere, è come per un calciatore giocare la finale dei Mondiali o di Champions League. Sono quelle cose che non è detto che ti capitino e quando capitano vanno vissute appieno, con onestà e con amore“.