Intercettato da DAZN a bordocampo dopo Inter-Udinese, Amadeus viene incalzato brevemente su qualche quesito a tinte nerazzurre: "La Top 3 dell’Inter? Facciamo uno per ruolo. Onana che mi piace molto, l'inesauribile Barella e Lautaro. Top 3 della storia? C'è l'imbarazzo della scelta: dico Julio Cesar, Milito e Ronaldo. Ho indossato la maglia del Napoli? Me l’hanno regalata, l’anno prossimo a Sanremo avrò per forza quella dell’Inter, per tutte e cinque le serate (ride, ndr)".