Presente ieri a San Siro, Amadeus esperime tutta la sua amarezza per la sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina ai microfoni dell'emittente toscana RTV38: "Ieri eravamo tristi io e Javier Zanetti, che era seduto al mio fianco. Ma la Fiorentina non ha rubato nulla ieri, ha fatto la sua partita, noi abbiamo sbagliato troppo, quando hai le tue occasioni devi sfruttarle perchè poi prima o poi il gol lo prendi e infatti è arrivato il gol di Bonaventura. Romelu Lukaku è un mistero, due anni fa avrebbe fatto almeno due gol con le occasioni avute ieri, il Lukaku di Antonio Conte dovevano marcarlo in due, quando aveva delle occasioni era difficile che le sbagliasse, mi auguro torni quello di due anni fa anche perchè in questo mese sarà importante vincere per arrivare tra le prime tre e per andare avanti in Champions".