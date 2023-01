Alle prese in queste settimane con la preparazione del quarto festival di Sanremo da direttore artistico, Amadeus trova il tempo anche di parlare dell'Inter, sua squadra del cuore, a due giorni dal derby di Supercoppa con il Milan: "Non faccio nessun pronostico, ma posso dire di essere ottimista", le parole del conduttore tv a Gazzetta tv. Prima di parlare dei suoi auspici per la seconda parte di stagione: "Io mi aspetto che la squadra possa entrare in Champions. Siamo indietro rispetto al Napoli, ma la strada è lunga, diciamo che il futuro dipende da noi: se vogliono, sanno di essere una squadra forte perché lo hanno dimostrato".