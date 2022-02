Amadeus dopo il Festival: “Dopo ogni tampone sembrava avesse segnato Lautaro”

Il conduttore della kermesse: "Non avevamo un piano B per la conduzione in caso di contagio"

Christian Liotta

Dopo aver condotto un'altra edizione da record del Festival di Sanremo, Amadeus scherza nella conferenza stampa di chiusura evidenziando come l'ombra del Covid abbia rischiato di influenzare anche questa edizione della kermesse, terminata comunque senza intoppi e con la vittoria di Mahmood e Blanco: "Ogni volta che andavo a fare il tampone ogni 48 ore, quando uscivo sembrava che avesse segnato Lautaro Martinez. Questo perché non avevamo un piano B per la conduzione in caso di contagio".